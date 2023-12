Condannato per maltrattamenti e lesioni si nascondeva a San Felice, arrestato

Deve scontare una pena di un anno e mezzo di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, reati commessi in una cittadina della provincia di Udine. Il 30enne originario del Bangladesh però era in territorio pontino, in particolare a San Felice Circeo dove gli agenti della Questura e del Commissariato di Terracina sono riusciti a rintracciarlo attraverso controlli sulla locale comunità bengalese. Così l'uomo è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Udine qualche giorno fa.

In particolare già dal 2011 la moglie dell’indagato aveva segnalato di avere subìto aggressioni fisiche, ma solo nel 2013 aveva presentato regolare denuncia, rappresentando che malgrado si fosse volontariamente allontanata dalla casa coniugale l’indagato continuava a minacciarla di morte e ad aggredirla fisicamente in luoghi pubblici e alla presenza di minori.

Una volta rintracciato a San Felice l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Latina.