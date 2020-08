Sequestrati 11 chili di prodotti ittici in spiaggia: multe salate per due venditori abusivi

Giornata di controlli a San Felice Circeo da parte dei militari dell'Ufficio Marittimo della Guardia Costiera che, con la collaborazione del personale dei carabinieri e della polizia locale, hanno intercettato e identificato due venditori abusivi che vendevano prodotti ittici sul lungomare.Nella giornata di ieri, sabato 8 agosto, sull’arenile nei pressi di Viale Europa, sono stati trovati i due commercianti abusivi e per loro è scattato il sequestro di 11 chili di prodotto ittico che era privo di qualsiasi documento relativo alla tracciabilità e alla provenienza.

Oltre al sequestro sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 2500 euro a carico di entrambi. "A tutela della salute dei cittadini - si legge in una nota - la Guardia Costiera raccomanda di non acquistare prodotti ittici di cui non sia specificata la provenienza e dei quali non sia possibile controllarne il percorso di tracciabilità".