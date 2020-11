Controllato dai carabinieri e trovato con oltre mezzo etto di cocaina: 32enne arrestato

Trovato in possesso di oltre mezzo etto di cocaina, un giovane di 32 anni di San Felice Circeo è stato arrestato dai carabinieri. L’operazione dei militari del Norm Sezione Radiomobile di Latina in collaborazione con la Stazione di Sabaudia nella serata di ieri, venerdì 20 novembre, nel capoluogo.

Il giovane ha attirato l’attenzione dei carabinieri per via della sua sospetta presenza in prossimità di alcuni esercizi di ristorazione del centro e sottoposto ad un controllo venendo trovato in possesso di un involucro di cellophane all’interno del quale c’erano circa 59 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione di San Felice Circeo ha permesso poi di trovare un ulteriore grammo della stessa sostanza e materiale atto al confezionamento. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 32enne è stato condotto davanti al giudice monocratico per il processo con rito direttissimo: al termine è stato convalidato l’arresto e il giovane immediatamente scarcerato in virtù del suo status di incensurato.