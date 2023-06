I carabinieri denunciano il padre per evasione e lei li aggredisce, arrestata

I carabinieri denunciano il padre che si era allontanato dai domiciliari e lei va da loro e li picchia così finisce anche lei ai domiciliari.

E’ accaduto nei giorni scorsi a Santi Cosma e Damiano dove i militari dell’Arma hanno denunciato un 58enne del posto per essersi allontanato arbitrariamente dalla struttura dove si trovava in regime di arresti domiciliari. Ma a distanza di poche ore la figlia 28enne dell’uomo si è presentata al Comando e ha minacciato e aggredito fisicamente due militari in servizio proprio per i controlli effettuati sul padre. La ragazza è stata arrestata e poi portata presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.