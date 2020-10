Si appropria dei proventi di una vendita, denunciato dipendente di un negozio

Si appropria dei soldi derivati da una vendita: scoperto è stato denunciato dai carabinieri. Protagonista da quanto accaduto un giovane di 24 anni dipendente di un’attività commerciale di Santi Cosma e Damiano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono stati i carabinieri della locale Stazione a chiudere il cerchio attorno al ragazzo al termine di un’attività di indagine. Come appurato dai militare, infatti, il 24enne si era impossessato di circa 520 euro, provento derivato da una vendita dell'attività commerciale per cui lavorava. Scoperto per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per appropriazione indebita.