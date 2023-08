Droga nascosta nel vano motore dell'auto: padre e figlio dal carcere ai domiciliari

E' durata poco più di 24 ore la detenzione in carcere dei due uomini di Santi Cosma e Damiano, padre e figlio, arrestati dai carabinieri di Formia in flagranza di reato durante le perquisizioni scattate nell'ambito dell'operazione "Anargiri 2" che nei giorni scorsi ha consentito di sgominare una rete di spaccio nei comuni del sud pontino.

Questa mattina, davanti al gip del Tribunale di Cassino Casinelli, si è infatti tenuta l'udienza di convalida dei due arrestati, trovati in possesso di oltre 700 grammi di hashish occultati all'interno del vano motore di un'auto, per la precisione nella coppa dell'olio, di un bilancino di precisione e quasi 1.000 euro in contanti.

Il giudice dopo aver convalidato l'arresto ha respinto la richiesta della Procura di applicare ai due la custodia cautelare in carcere e ha invece accolto la richiesta degli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Pasqualino Santamaria, difensori dei due indagati, di applicare la misura degli arresti domiciliari.

Proseguono intanto gli interrogatori per l'operazione Anargiri 2.