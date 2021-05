Litigano con la madre e le portano via il bancomat: due fratelli denunciati per rapina in concorso

Avevano quindi effettuato diversi prelievi di denaro contante e quando i carabinieri li hanno rintracciati avevano ancora la disponibilitò della carta. I due ragazzi sono stati denunciati in stato di libertà e il bancomat è stato restituito alla donna.

I carabinieri hanno denunciato due fratelli a Santi Cosma e Damiano per il reato di rapina. Si tratta di due giovani di 21 e 27 anni che, lo scorso marzo, dopo una violenta lite in famiglia, con la madre e la sorella, si erano impossessati del bancomat della donna.