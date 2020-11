Blitz antidroga dei carabinieri: denunciato un 38enne, sequestrate dosi di marijuana

I carabinieri della compagnia di Formia in collaborazione con i militari della stazione di Santi Cosma e Damiano e dal nucleo cinofili di Roma, nel corso di uno specifico servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 38 anni, V.M. le sue iniziali, residente nel comune di Santi Cosma e Damiano.

L'uomo, un operaio metalmeccanico già gravato da precedenti di polizia, è stato sottoposto a una perquisizione domiciliare e trovato in possesso di 13 grammi di circa di marijuana, di un bilancino elettronico e altro materiale utilizzato per confezionare le dosi. La droga è stata sequestrato mentre a carico del 38enne è scattata una denuncia a piede libero per detenzione e spaccio.