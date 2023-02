Incendio in un'abitazione: a fuoco la canna fumaria

Una canna fumaria di un'abitazione andata in fiamme ha fatto scattare ieri, 1 febbraio, l'immediato allarme alla centrale operativa dei vigili del fuoco. Le squadre territoriali di Castelforte sono intervenute intorno alle 19 nel comune di Santi Cosma e Damiano, in via Perusi, dove era stato appunto segnalato un rogo.

Le fiamme provenivano dalla canna fumaria all'interno di un'abitazione. I vigili del fuoco hanno quindi subito avviato le operazioni per domare l'incendio ed evitare che le fiamme potessero propagarsi fino al tetto della casa, in legno. Molta paura ma nessuna persona è rimasta coinvolta.