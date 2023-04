Finisce con la gamba incastrata sotto le ruote di un mezzo pesante: liberato dai vigili del fuoco

E' finito con l'arto inferiore sotto le ruote di un mezzo pesante e per liberarlo è stato necesario l'intervento dei veigili del fuoco. E' accaduto nel comune di Santi Cosma e Damiano, in via Ausente. Una telefonata al numero unico per le emergenze 112 ha allertato i soccorsi e le forze dell'ordine.

I vigili del fuoco di Casteforte hanno inviato sul posto una squadra territoriale che ha iniziato subito le complesse operazioni per liberare un 51enne originario di Velletri. Per la monovra gli operatori hanno dovuto utilizzare uno speciale pistone idraulico in dotazione ai mezzi, così da poter sollevare le ruote e liberare il ferito. L'uomo è stato poi preso in consegna dal personale sanitario del 118 ed è stato trasferito in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Sul posto è stato richiesto anche l'intervento di carabinieri e polizia locale.