Blitz antidroga: un chilo di hashish sequestrato su un terreno, tre uomini in arresto

Un'operazione antidroga è stata conclusa dai carabinieri a Formia e ha portato all'arresto di tre persone e al sequestro di una consistente quantità di sostanze stupefacenti. Gli indagati sono tre uomini, un 60enne di origine campana residente a Santi Cosma e Damiano, già noto alle forze dell'ordine, un 33enne e un 31enne provenienti da Napoli e già segnalati per violazione delle norme in materiale di stupefacenti.

Su un terreno a Santi Cosma e Damiano i militari dell'Arma hanno rinvenuto un chilo di hashish, suddiviso in 10 panetti da 100 grammi ciascuno, oltre a un etto di cocaina e diverso materiale per il confazionamento. L'operazione è stata condotta con l'ausilio dei cani antidroga della guardia di finanza che, con il loro fiuto, hanno contributo a far individuare il nascondiglio della droga.

I tre uomini sono accusati di detenzione ai fini di spaccio e, come disposo dalla procura, sono stati condotti nella casa circondariale di Cassino.