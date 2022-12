Imprenditore rapinato davanti alla banca: malviventi catturati dai carabinieri

Stava andando a depositare una grossa somma di denaro nella filiale di un istituto bancario di Santi Cosma e Damiano, quando è stato avvicinato da una banda di malviventi e rapinato di tutto il denaro contante, circa 50mila euro. Vittima del colpo, messo a segno in pieno giorno nella giornata di lunedì 12 dicembre, un imprenditore di Mondragone, in provincia di Caserta.

I carabinieri della compagnia di Formia sono riusciti a identificare e sottoporre a fermo tre uomini, uno originario di Mondragone, classe 1974, altri due di Santi Cosma e Damiano, di 46 e 24 anni. I tre rapinatori sono stati identificati grazie all'acquisizione e all'analisi dei video registrati dalle telecamere della banca, all'escussione di alcuni testimoni e ai riscontri acquisiti dai militari sul campo. I tre, insieme probabilmente ad altri complici ancora da individuare, hanno evidentemente seguito i movimenti dell'imprenditore casertano e lo hanno atteso poco lontano dall'istituto bancario per poi entrare in azione al momento giusto.

Subito dopo il colpo i carabinieri hanno trovato e sottoposto a sequestro, per i successivi approfondimenti di natura tecnica, le due auto utilizzate dai malviventi per compiere la rapina e per fuggire, nonché i telefoni cellulari e gli indumenti usati durante il colpo. Le indagini tuttavia non sono ancora concluse e proseguono per identificare ulteriori complici della banda.