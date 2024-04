Due ristoranti e una pasticceria nel mirino del Nas: oltre 100 chili di alimenti sotto sequestro

Controlli mirati nelle attività di ristorazione del sud pontino. I carabinieri e il personale del Nas di Latina hanno indirizzato verifiche e ispezioni in alcuni locali del comune di Santi Cosma e Damiano con l'obiettivo di accertare il rispetto della normativa igienico sanitaria a tutela dei consumatori.

Nel corso dell’attività ispettiva sono stati controllati due ristoranti pizzeria. In un caso i militari del Nas hanno sottoposto a sequestro amministrativo 25 chili di generi alimentari e 20 litri di vino privi di tracciabilità. Contestualmente è stata emessa a carico del titolare una sanzione amministrativa di 1.500 euro. La stessa multa è stata elevata anche a carico dell'altra pizzeria, in cui è scattato anche il sequestro di 60 chili di alimenti risultati privi di tracciabilità, in palese violazione delle normative che disciplinano il settore della ristorazione.

I controlli hanno riguardato infine una pasticceria dello stesso comune del sud pontino, in cui sono state scoperte diverse quantità di creme e dolci privi di tracciabilità. Il personale del Nas ha dunque proceduto al sequestro di 50 chili di derrate alimentari, con contestuale sanzione amministrativa.