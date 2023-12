Allevamento di anguille abusivo: sequestro e maxi multa da 15mila euro

Un allevamento di anguille senza nessun titolo autorizzativo, né scarico delle acque reflue, è stato scoperto nel comune di Santi Cosma e Damiano e sottoposto a sequestro. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione locale insieme al personale del Nas e ai militari del Nucleo ispezione delle attività di commercio di prodotti ittici, che hanno ispezionato nel comune del sud pontino uno stabilimetno per l'allevamento e il commercio di anguille.

Nel corso del controllo è stato accertato che l’attività risultava priva dei titoli autorizzativi e anche dello scarico delle acquee reflue considerate alla stregua dei

residui industriali. A conclusione degli accertamenti eseguiti dal personale specializzato dell’Arma e dalla stazione di Santi Cosma e Damiano, è stato disposto il sequestro dell’intera attività commerciale, sanzionando il titolare responsabile, un uomo residente nello stesso comune ma di origine polacca, che sarà costretto a pagare una multa da 15mila euro. L'uomo, che verrà anche segnalato al competente organo comunale per l'espletamento di attività in violazione delle previste autorizzazioni per le emissioni sonore, è stato inoltre denunciato all'autorità giudiziaria di Cassino per l'apertura di uno scarico di acquee reflue industriali senza la prevista autorizzazione.