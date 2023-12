Quattro giovani accoltellati in strada dopo un diverbio

Rissa e accoltellamento a Santi Cosma e Damiano durante le festività natalizie. La furibonda lite scatenata da futili motivi è avvenuta la notte del 23 dicembre scorso, all'esterno di un'enoteca del comune del sud pontino. Il diverbio è subito degenerato ed è spuntato un coltello.

Quattro giovani, di età compresa tra i 29 e i 31 anni, tutti provenienti dalla provincia di Frosinone, sono rimasti feriti e trasportati in ospedale per le cure del caso. Tutti e quattro sono stati colpiti da alcuni fendenti ma per fortuna in modo non grave. Subito dopo i fatti, i carabinieri della stazione locale hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per rintracciare i responsabili e, al termine delle indagini, sono riusciti a identificare una coppia. Un uomo egiziano di 27 anni e una donna italiana di 25, entrambi residenti nel comune di Santi Cosma e Damiano e già gravati da precedenti di polizia, sono stati identificati e denunciati in stato di libertà con il supporto del personale della sezione Radiomobile di Formia e della tenenza dell'Arma di Gaeta.

Per loro l'accusa è di lesioni aggravate in concorso.