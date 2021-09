Scappa di casa in bicicletta da Santi Cosma e Damiano, ritrovato a Sperlonga dai carabinieri

Le ricerche del ragazzo, minorenne, avviate dopo la denuncia dei genitori che non lo hanno trovato nell'abitazione. Aveva lasciato un biglietto

Si era allontanato da casa gettando nel panico i genitori ma alla fine è stato ritrovato dai carabinieri e riconsegnato ai familiari. Protagonista della brutta avventura, risoltasi fortunatamente nel giro di poche ore, un ragazzo di Santi Cosma e Damiano di cui la madre ha denunciato la scopmparsa nella tarda mattinata di ieri. La donna ha raccontato ai militari che il ragazzo si era allontanato nelle prime ore del mattino dalla propria abitazione, mentre i genitori dormivano, utilizzando una bicicletta e lasciando un messaggio manoscritto sul quale spiegava i motivi del gesto.

Le immediate ed ininterrotte ricerche operate dal personale dell’arma, proseguite con l’attivazione di localizzazione dell’utenza telefonica in uso al ragazzo hanno consentito ai carabinieri della stazione di Sperlonga allertati dai colleghi di Santi Cosma e Damiano, di intercettare il giovane sulla via Flacca e prestargli la prima assistenza.

Il minore, in buono stato di salute, è stato poi accompagnato presso il Comando arma ed affidato alle cure dei genitori.