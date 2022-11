Spacca il vetro di un bus con un sasso, poi scappa

Dopo la richiesta di timbrare il biglietto da parte del controllore ha lanciato un sasso contro un bus Cotral danneggiandolo, prima di darsi alla fuga. E’ accaduto nel pomeriggio di domenica 6 novembre intorno alle 18 ad Anzio. Allertati sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Come riporta RomaToday, il mezzo era partito da Nettuno ed era diretto a Roma Laurentina; secondo quanto ricostruito, un cittadino straniero costretto a timbrare il biglietto dal controllore in via Ardeatina è sceso, ha preso un sasso da terra e lo ha lanciato contro il mezzo spaccando un vetro; poi è scappato.

Fortunatamente la pietra e le schegge non hanno ferito nessuno ma la corsa è stata fermata. Sul posto per tutti gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri di Anzio.