Satnam Singh: permesso di soggiorno speciale alla moglie

Permesso di soggiorno speciale per la moglie di Satnam Singh, il bracciante di 31 anni deceduto in seguito al terribile incidente sul lavoro nell’azienda agricola di Latina. La conferma è arrivata dalla Questura di Latina che nella mattinata di oggi, venerdì 21 giugno, “previo positivo parere della Procura della Repubblica di Latina che dirige le indagini su quanto accaduto, ha rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di ‘protezione speciale’, ai sensi dell’art 18 del Testo Unico dell’Immigrazione alla vedova del bracciante agricolo di nazionalità indiana”.

La donna nel primo pomeriggio ha lascato l'ufficio passaporti di palazzo M. L’incidente in cui è rimasto vittima Satnam Singh si è verificato lo scorso 17 giugno in un’azienda di Borgo Santa Maria; mentre stava lavorando un macchinario gli ha tranciato di netto il braccio. Ma per lui non sono stati chiamati i soccorsi; il suo datore di lavoro lo ha caricato su un pulmino e poi abbandonato in strada sul retro della sua abitazione in una frazione di Cisterna.