In piazza per Satnam e contro lo sfruttamento: alla manifestazione attesi 2mila lavoratori indiani

Sono attesi oltre 2mila lavoratori indiani - in arrivo da tutta la provinicia e non solo - alla manifestazione che si terrà oggi, martedì 25 giugno, per Satnam Singh. La mobilitazione è stata promossa dalla Comunità indiana del Lazio guidata da Gurmukh Singh e sostenuta anche dalle strutture territoriali Uila-Uil e Fai-Cisl di Latina che hanno risposto all’appello lanciato poche ore dopo la morte del bracciante 31enne abbandonato in strada dal suo datore di lavoro dopo che aveva perso un braccio tranciato di netto da un macchinario nell’azienda agricola in cui lavorava, in nero, e poi deceduto in ospedale.

La manifestazione è nata proprio per esprimere il dolore e la rabbia dell’intera comunità indiana per la morte di Satnam Singh, una morte tanto dolorosa quanto crudele; e l’invito a partecipare è stato rivolto a tutti i sindacati e a tutte le associazioni. Sempre per oggi sono state proclamate anche 8 ore sciopero generale dei lavoratori agricoli della provincia che parteciperanno al corteo che partirà alle 15 dal parcheggio delle autolinee in via Carlo Romagnoli e raggiungerà piazza della Libertà dove parleranno i rappresentanti della comunità indiana, dei sindacati e delle istituzioni.

“La Fai e la Uila di Latina saranno in piazza insieme alle comunità indiane per esprimere non solo il dolore e la rabbia per la morte disumana toccata a Satnam Singh, ma per ribadire la necessità di attuare misure concrete per affrontare alla radice il caporalato e garantire a tutti i lavoratori dignità e legalità per il loro lavoro nei campi - dichiarano Giorgio Carra, segretario Uila Latina, e Islam Kotb segretario Fai Cisl Latina -. Vogliamo far sentire forte la loro voce per ribadire ancora una volta che mentre chiediamo una pena esemplare per gli imprenditori disonesti, vanno intraprese iniziative efficaci a partire dalla regolarizzazione dei lavoratori occupati in agricoltura, da una revisione della gestione del decreto flussi e la riorganizzazione dei servizi ispettivi che devono essere coordinati tra loro nello svolgere le attività in modo efficace”.

“Ci auguriamo che tutta la società civile e le istituzioni locali partecipino in modo numeroso alla manifestazione per denunciare il loro sdegno e per chiedere un cambio di passo nella lotta al lavoro nero e allo sfruttamento lavorativo delle persone. Oltre all’irregolarità del lavoro, che significa lavoro nero sottopagato ed elusione contributiva, bisogna anche intervenire sulla convinzione dei datori di lavoro disonesti di poter comunque farla franca e ai lavoratori che decidono di denunciare i loro aguzzini vanno comunque garantiti permessi speciali per grave sfruttamento”.

La mobilitazione di oggi segue quella di sabato scorso promossa da Cgil e Flai Cgil a cui hanno partecipato migliaia di cittadini e di lavoratori indiani, con l'adesione di moltisisme associazioni e delle istituzuioni e anche di molti rappresentanti politici, tra cui la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.