Satnam Singh, il padre di Antonello Lovato già coinvolto in un indagine sul caporalato

Nella giornata in cui Latina si ferma e scende in piazza per chiedere giustizia per Satnam Singh, emerge un altro particolare: Renzo Lovato, il padre di Antonello, che lo scorso lunedì 17 giugno ha abbandonato il bracciante 31enne di origini indiane ferito in un incidente sul lavoro e senza un braccio davanti la sua abitazione, è indagato da cinque anni per reati di caporalato.

E’ lo stesso uomo che all’indomani del decesso di Satnam Singh, avvenuto all’ospedale San Camillo di Roma due giorni dopo quel terribile incidente, ai microfoni del Tg! aveva portato di una “leggerezza” commessa dal bracciante, “ leggerezza che è costata cara a tutti”. Da quanto emerso Renzo Lovato è sospettato dalla Procura di Latina di avere sottoposto "i lavoratori, almeno sei, a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno" corrispondendo loro una retribuzione inferiore a quella stabilita dal contratto nazionale. Inoltre, avrebbe violato la "normativa sull'orario di lavoro, sulla sicurezza e sull'igiene dei luoghi di lavoro" e avrebbe sottoposto i lavoratori "a condizioni di lavoro e a situazioni alloggiative degradanti".

I fatti contestati si riferiscono ad un arco temporale che va dal novembre 2019 al maggio 2020. Con Lovato sono indagate altre due persone responsabili di una cooperativa agricola.

Un documento è stato mostrato in esclusiva nell’edizione delle 20 di ieri sera del Tg di La7 annunciato anche dal direttore Enrico Mentana su Facebook. "Ecco, come avevamo denunciato, l'evidenza del fatto che un esteso e sistematico regime di caporalato dominava le campagne dell'agro pontino - scrive nel post il direttore Mentana - e che l'azienda per cui lavorava, trattato in modo inumano, Singh Satman ne era un esempio notorio: proprio Renzo Lovato, quello che ha provato a dire che Satman 'ha compiuto una leggerezza che è costata cara a tutti', è indagato da 5 anni per reati di caporalato. Questo documento sarà mostrato nel TgLa7 di stasera. Leggerlo non può che fare indignare ancora di più: perché tutto era già risaputo".