Aveva 60 grammi di cocaina nascosti addosso, arrestato dai carabinieri

E’ stato trovato in possesso di 60 grammi di cocaina e arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Protagonista un 59enne di Scauri incappato in un servizio di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Formia: l’uomo in un primo momento ha cercato di sottrarsi ai controlli spintonando i militari dell’arma che lo avevano fermato ma la perquisizione ha consentito di trovargli addosso 60 grammi di cocaina addosso e opportunamente occultata.

L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Velletri su disposizione del magistrato.