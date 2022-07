Sversamenti sospetti sul litorale: controlli della Guardia costiera

I militari del Nucleo operativo polizia Ambientale e della sezione navale della Guardia costiera di Gaeta, supervisionati dal centro di Coordinamento ambientale marino di Civitavecchia, stanno portando avanti in questi giorni una serie di ispezioni sia presso gli impianti di trattamento reflui dei Comuni costieri e dell’entroterra della provincia di Latina e Frosinone sia presso i principali corsi d’acqua superficiali. In aggiunta a tali controlli, esperiti con il concorso del personale dei dipendenti uffici di Formia e Scauri e unitamente al personale tecnico dell’ARPA Lazio Sezione di Latina, viene dato riscontro alle segnalazioni che pervengono in merito alla presenza di schiuma o scie superficiali negli specchi acquei di varie località destinate alla balneazione.

In tali ultimi casi il personale tecnico dell’ARPA procede alle opportune analisi atte a verificare la presenza di eventuali forme di inquinamento, dei cui esiti vengono prontamente informati anche i comuni costieri, competenti per l’adozione di eventuali provvedimenti d’urgenza, come accaduto anche nella giornata odierna sul litorale di Scauri, ove il personale dipendente tempestivamente interveniva per constatare uno sversamento di reflui fognari ed accertare eventuali responsabilità in merito all’evento.

Altissima l’attenzione da parte delle competenti autorità giudiziarie nel coordinamento investigativo al fine di accertare eventuali condotte illecite penalmente rilevanti e porre in essere i necessari provvedimenti.