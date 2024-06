Sotto l’effetto di droga scavalca il balcone di casa: paura in viale Nervi

Momenti di paura sono stati vissuti nella mattinata di oggi nella zona di viale Nervi a Latina, a ridosso del centro commerciale Le Torri, dove un uomo ha scavalcato il balcone della propria abitazione al sesto piano di una palazzina.

Sul posto, dopo la segnalazione di alcuni passanti, sono subito intervenuti i vigili del fuoco anche con l’autoscala, i carabinieri e i sanitari del 118. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo, un 35enne di origini romene, impugnando un coltello e un martello, e, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha scavalcato il balcone e avrebbe esternato intenti suicidi.

L’attività della task force prontamente attivata ha permesso di trarre in salvo l’uomo che, insieme al personale del 118, è stato poi portato in caserma dai carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.