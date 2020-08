Incidente durante la fuga dalla polizia: i tre borseggiatori avevano già colpito altre volte

Furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale: questi i reati per i quali è stato arrestato ieri l’uomo di 47 anni di origini peruviane subito bloccato dalla polizia mentire con altri due complici tentava di scappare dopo lo scippo in via Isonzo. Poco prima era stato un incidente a fermare la fuga dei tre banditi, due dei quali sono riusciti a scappare.

Tutto ha avuto inizio intorno a mezzogiorno quando i tre malviventi entrano in azione in via Isonzo scippando una donna a cui hanno rubato la borsa con all’interno documenti, cellulare, carte di credito e circa 75 euro. Poi la fuga a bordo di una Ford Focus. Una scena che non passa inosservata; è un cittadino che ha assistito al borseggio a mettere in allerta il 113. Grazie alla descrizione fornita una Volante riesce ad intercettare l’auto in fuga; ne scaturisce un inseguimento verso Cisterna che si conclude nei pressi dell’incrocio di Borgo Podgora: qui il conducente della Ford focus, tallonato dalla polizia, perde il controllo del mezzo e va a sbattere prima con un’aiuto in transito, poi a casa della forte velocità, termina la corsa contro un’altra vettura in sosta a bordo della quale si trova una famiglia, tra cui due minori. Fortunatamente nessuna conseguenza grave per gli occupanti dei due veicoli; solo il conducente della prima vettura travolta dai malviventi è stato trasportato al pronto soccorso del Goretti, ma le sue condizioni non sono critiche.

Dopo l’incidente i tre malviventi hanno cercato di scappare a piedi inseguiti dai poliziotti; il 47enne è stato subito bloccato e arrestato mentre gli altri due sono riusciti a fuggire.

Nel corso dei primi rilievi svolti dalla polizia, all’interno della Ford Focus è stata ritrovata la borsa appena rubata e altre borse da donna, probabile provento di altri scippi. L'auto è stata sottoposta a sequestro per essere analizzata dalla Scientifica; e da qui potrebbero arrivare elementi utili come tracce o impronte digitali che potrebbero portare ai due complici del 47enne.