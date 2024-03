Scomparso da settimane, ricerche senza sosta di Gianni Filosa. Attivato un numero di emergenza

Vanno avanti senza sosta da settimane ormai le ricerche di Gianni Filosa, l’uomo di 54 anni di Formia di cui non si anno più notizie dallo scorso 15 febbraio. Quel giorno l'uomo si è allontanato dalla sua abitazione nella frazione di Trivio e subito i suoi famigliari hanno segnalato la sua scomparsa alle forze dell'ordine.

La Prefettura di Latina ha quindi pianificato sul territorio una campagna di ricerche che si stanno concentrando soprattutto nelle zone più impervie, presso dirupi, sui pozzi artesiani di proprietà privata. Le perlustrazioni sono condotte da una squadra di intervento costituita congiuntamente da protezione civile e polizia locale, oltre che dai vigili del fuoco in caso di condizioni più difficili.

In queste ore è anche arrivato un appello da parte dell’amministrazione di Formia che invita tutta la cittadinanza “a offrire massima collaborazione alle forze impegnate nelle ricerche, al fine di consentire una attenta verifica dei luoghi”. Inoltre ai proprietari di abitazioni con corte esterna annessa viene chiesto di controllare l’eventuale presenza o attraversamento dell’uomo scomparso.

Per questo, per collaborare nelle ricerche e per ogni opportuna segnalazione, il Comune ha istituito un numero telefonico di emergenza che è lo 0771/778220.