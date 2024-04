Vandali danneggiano la scuola: rovinati anche i dipinti degli alunni

Non hanno risparmiato neanche i lavoretti degli alunni i vandali che nel corso del fine settimana appena trascorso sono entrati in azione nella scuola. Siamo a San Felice Circeo e su quanto accaduto nella media dell’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci e la scoperta è stata fatta al rientro in classe dopo il week end.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri ingoi hanno fatto irruzione nel plesso di via G. Rossi e dopo aver danneggiato la porta del laboratorio di arte, hanno fatto lo stesso con alcuni dipinti su tela che erano stati prodotti dagli alunni.

Ora sono in corso le indagini dei militari per risalire ai responsabili del danneggiamento.