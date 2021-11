Aggredita alla manifestazione No Green Pass, Selvaggia Lucarelli pubblica il nome del responsabile

La giornalista Selvaggia Lucarelli aggredita durante la manifestazione No Green pass che si è svolta a Roma sabato 20 novembre. Sul suo profilo Twitter Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un video che mostra l'aggressione subita da parte di uno dei manifestanti, che prende a testate la telecamera e poi le urla di andarsene.

Ora la stessa giornalista indica chiaramente nome e cognome del responsabile: "L'uomo che mi ha aggredita alla manifestazione no pass a Roma si chiama Roberto Di Blasio, è un insegnante di pugilato ad Anzio, denunciato a marzo 2020 perché aveva violato la quarantena (era andato a fare la spesa col Covid)". Lucarelli spiega in un altro post, si era recata per lavoro alla manifestazione, "con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi - precisa - Per il solo fatto di chiedere 'perché è qui oggi?' sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò)".

"Aggiungo che tutto questo - ha scritto Lucarelli su Twitter - è stato possibile grazie alla totale assenza delle forze dell'ordine nell'area del Circo Massimo. (erano solo fuori, ben distanti dai manifestanti)".