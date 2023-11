Ritrovato in un casolare isolato il cadavere di un uomo: il secondo omicidio in poche ore

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto all'interno di un casolare isolato in una zona di campagna di Sermoneta. Si tratta di un omicidio, il secondo avvenuto nella giornata di oggi, lunedì 13 novembre. I carabinieri della stazione di Sermoneta, insieme ai colleghi della sezione operativa del reparto territoriale dell'Arma di Aprilia, sono intervenuti in via Dormigliosa insieme al personale sanitario del 118 che pereò non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Le indagini sono tuttora in corso. Secondo le prime informazioni la vittima è un cittadino nigeriano di circa 30 anni.