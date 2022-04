Abusi edilizi, controlli a tappeto a Sermoneta: 8 denunce. Cosa hanno scoperto i carabinieri

Sono stati finalizzati al contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio gli accertamenti condotti dai carabinieri della Stazione di Sermoneta di concerto con l’Urbanistica della Procura della Repubblica di Latina che hanno portato ad una serie di denunce.

Le attività hanno riguardato nello specifico zone sottoposte a vincoli di natura paesaggistica, particolarmente diffuse nel territorio di Sermoneta e comprendenti anche vaste aree attorno all’Oasi di Ninfa e nel centro storico. Al termine di accertamenti documentali, catastali, ispezioni, contestazioni di volumetrie abusive e sequestri di manufatti, i carabinieri hanno denunciato otto persone tra proprietari e tecnici direttori dei lavori.

Nel corso delle verifiche, i militari si sono imbattuti in una serie di abusi tra cui ricostruzioni di manufatti senza alcun titolo autorizzativo, in spregio anche alle norme sismiche, sopraelevazione abusiva su di un vecchio manufatto anch’esso abusivo e ampliamenti di immobili già esistenti; il tutto per circa 300 metri quadrati complessivi, a cui si aggiungono quattro magazzini estesi su 350 metri quadrati e trasformati in altrettante abitazioni.

Per ciascuna delle violazioni accertate è stato interessato il competente ufficio comunale, che ha puntualmente condiviso le risultanze degli accertamenti, emettendo i provvedimenti amministrativi di propria competenza, vale a dire ordinanze di sospensione e di demolizione delle opere abusive.