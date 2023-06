Sui mezzi pubblici senza biglietto, poi aggredisce con pugni e spintoni i carabinieri

Un giovane di 27 anni di origini nigeriane, ma da anni residente nella provincia di Latina, è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Pontecorvo per violenza a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

I militari sono dovuti intervenire dopo che il ragazzo è stato soppresso mentre viaggiava a bordo di mezzi pubblici privo di biglietto e di documenti. Fermato da una pattuglia è stato quindi condotto in caserma per le procedure di identificazione.

Ma all termine delle formalità all’improvviso il giovane ha dato in escandescenze e si è avventato contro i militari colpendoli con pugni e spintoni prima di essere bloccato, con non poca fatica, da altro personale chiamato di rinforzo.

A seguito della colluttazione, due degli operatori sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale di Cassino, dove sono stati dimessi con una prognosi di 4 giorni. Per il 27enne è scattata così la denuncia da parte dei militari dell’Aliquota Radiomobile.