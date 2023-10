Maxi sequestro di droga da parte della polizia ad Ardea: in una villa sono stati trovati 43,5 chili di hashish, due etti di cocaina insieme anche a tre pistole. Al termine dell’operazione, condotta dagli agenti del commissariato Marino due giovani sono stati arrestati.

L’attività è l’epilogo di una indagine condotta nella zona di Ardea. I primi accertamenti hanno consentito di risalire, infatti, a un ragazzo che, a bordo di una potente Bmw, faceva spola tra un'abitazione di Via di Morena e una ad Ardea, in una zona residenziale. Il blitz è scattato così all'interno di un villino delimitato da una recinzione in muratura e due cancelli in ferro che ne impedivano la visuale dall'esterno.

Gli agenti, considerata l'invalicabilità dell'edificio, dovuta alla conformazione, dopo aver atteso che qualcuno uscisse da uno dei cancelli, sono riusciti ad accedere all'interno cogliendo di sorpresa gli occupanti, un ragazzo di 22 anni ed una ragazza di 21, entrambi italiani. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti 43,5 chili di Hashish suddivisi in diversi panetti, quasi 2 etti di cocaina ed un importo di oltre 3 mila euro, assieme a materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Tutto è stato sequestrato dai poliziotti che nel prosieguo dell'attività hanno anche rinvenuto una pistola Beretta 6.35 con il relativo munizionamento di 13 proiettili, una pistola Bruni 92/S replica con canna alterata ed una pistola Revolver P.A.K. 9 mm.

Ultimate le indagini, i due ragazzi sono stati arrestati.