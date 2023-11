Senza autorizzazione, sequestrata un’attività industriale per la lavorazione dei metalli

E’ stata sequestrata a Pomezia un’attività industriale per la lavorazione dei metalli. L’operazione congiunta è scattata nei giorni scorsi ed è stata condotta dagli agenti della polizia locale con il personale della Asl Rm6 e dell’Arpa Lazio.

Secondo quanto accertato, l’azienda “operava senza alcun titolo autorizzativo per l’immissione in atmosfera di sostanze inquinanti, per la gestione dei reflui prodotti dalle lavorazioni nonché dello stoccaggio rifiuti, la cui produzione illecita rappresentava un rischio attuale e concreto sia per l’inquinamento delle falde acquifere che per la salubrità dell’aria”.

Il sequestro, che è stato convalidato, ha riguardato l’area di un capannone di circa 1.000 metri quadrati, mentre il rappresentante legale della società è stato denunciato alla Procura di Velletri.

“Ringrazio la polizia locale per questo importante risultato. La tutela della salute dei cittadini è in cima alle nostre priorità. La nostra amministrazione è molto sensibile alle tematiche ambientali e l’attenzione posta attraverso questi controlli ne è la dimostrazione”, ha dichiarato la sindaca di Pomezia, Veronica Felici.