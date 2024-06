Immobile abusivo su un terreno comunale, scatta il sequestro. Famiglia sgomberata

Immobile abusivo sequestrato e famiglia sgomberata: azione congiunta nei giorni scorsi ad Ardea da parte di polizia locale e carabinieri che hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo, con contestuale sgombero, dell’immobile abusivamente costruito su un terreno di proprietà comunale in una traversa di via Monti Santa Lucia.

Il provvedimento, emesso dalla Procura di Velletri, scaturisce da un controllo eseguito nelle scorse settimane nel corso del quale furono denunciati in stato di libertà dieci persone, gravemente indiziate a vario titolo dei reati di invasione di terreni ed edifici in concorso, deturpamento di terreno destinato ad uso pubblico, abuso edilizio e realizzazione di opere in area vincolata. L'edificio in questione, occupato da un nucleo familiare composto da tre persone, genitori e figlia maggiorenne, è stato sgomberato e durante le operazioni non si è verificata alcuna turbativa dell'ordine pubblico.

Il nucleo familiare, grazie all'intervento dei servizi sociali del comune di Ardea, ha trovato una sistemazione temporanea presso una struttura idonea.