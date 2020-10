Perquisizione in casa di una 47enne: sequestrati droga, soldi e un sofisticato sistema di videosorveglianza

Perquisizione da parte della polizia nell’abitazione di una donna di 47 anni, pregiudicata appartenente ad una nota famiglia rom stanziale. Il blitz è scattato nella mattinata di ieri, giovedì 22 ottobre durante il quale gli agenti hanno rinvenuto circa 30 grammi tra marijuana ed hashish. All’interno di un comodino della camera da letto sono poi stati scoperti circa 25mila euro in banconote di vario taglio e svariati monili in oro massiccio.

La donna, già sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e confisca di beni, non ha saputo fornire alcuna giustificazione circa la provenienza dei beni: denaro e monili sono stati sequestrati e la donna denunciata. Il possesso della droga rinvenuta nel corso della perquisizione è stato invece attribuito al nipote 20enne della donna, indagato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso dell’attività è stato anche sequestrato un sofisticato sistema di videosorveglianza installato a tutela dell’abitazione e dell’attività di spaccio, le cui telecamere erano posizionate in maniera tale da poter inquadrare le pubbliche strade di accesso alla casa, con l’evidente intento di effettuare un vero e proprio controllo del territorio e, contemporaneamente, monitorare l’eventuale sopraggiungere delle Forze di polizia.