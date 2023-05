Svolta per la Corden Pharma: una società internazionale sta per chiudere l'acquisizione

Dopo anni di crisi la vertenza relativa alla Corden Pharma arriva a una svolta. La Femca Cisl di Latina annuncia infatti che un importante acquirente internazionale sta per chiudere l'acquisizione della società traghettandola fuori dalla crisi e garantendo continuità al business chimico farmaceutico.

"C'era stato un anno fa un incontro con un possibile acquirente - spiega Elisa Bandini, segretaria generale della Femca Cisl di Latina - non andato però a buon fine per vai motivi. Pertanto, consapevoli della possibilità di acquisizione del sito, in questi mesi abbiamo atteso gli sviluppi fiduciosi che l’operazione si sarebbe compiuta senza ovviamente poterne conoscere i dettagli poiché è noto, agli addetti ai lavori, che percorsi di acquisizione complessi come quelli della società in questione avvengono all’interno di un perimetro di riservatezza che impedisce alla direzione del sito di rilasciare dichiarazioni al riguardo". La vertenza si è aperta nel 2019, con i primi annunci di 200 esuberi. Poi, negli anni, grazie al ricorso alla cassa integrazione si è riusciti a gestire i licenziamenti ricorrendo al criterio dell'uscita volontaria di quasi tutte le risorse coinvolte, abbattendo così una crisi strutturale che sembrava non lasciare spazi di manovra.

“La continuità dei tavoli territoriali per il ricorso agli ammortizzatori ci ha reso sempre molto consapevoli dello stato di crisi aziendale – continua Bandini - che è andato anche peggiorando a seguito della crisi pandemica e successivamente di quella finanziaria indotta dall’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia a causa del perdurare del conflitto bellico in Ucraina. La vendita era per noi la speranza per porre fine a questo clima d’incertezza che da molti anni ha fatto vivere nel limbo le maestranze e creato sempre molta attenzione da parte del territorio a tutti i livelli, dato che questa è un’azienda che sorge nel cuore di una provincia importante da moltissimi anni. L’azienda ha risposto che darà seguito alla richiesta fatta nei giorni scorsi dalle parti sociali per condividere, quando sarà possibile, informazioni utili a fornire un quadro più dettagliato sulla situazione aziendale, pertanto – spiega la segretaria provinciale di Femca – allo stato attuale riteniamo non sia utile fare fughe in avanti con il rischio di fornire dichiarazioni approssimative che potrebbero produrre inutili strumentalizzazioni. Invece portiamo a casa un elemento di forte fiducia per il futuro soprattutto perché l’operazione di cessione del pacchetto azionario di Corden è avvenuta seguendo le procedure previste dalla regolamentazione della “golden power “ ed il governo ha approvato la transazione a garanzia della stabilità dell’operazione ed è già noto che il completamento dell’iter che renderà ufficiale il closing è previsto l’ultima settimana di maggio".