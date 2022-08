Preso in giro e picchiato dai coetanei: 14enne finisce medicato al pronto soccorso

Una discussione, una presa in giro al coetaneao e poi uno schiaffo violento in pieno viso tanto da richiedere le cure del pronto soccorso. Tutto è successo tra un gruppo di ragazzini di appena 14 anni, tutti residenti nel comune di Sermoneta. La vittima, una volta tornata a casa, è stata accompagnata in ospedale dalla famiglia che poi ha deciso di presentare una denuncia ai carabinieri della stazione del luogo. Il ragazzo è stato medicato e poi dimesso con sette giorni di prognosi.

I militari hanno avviato intanto gli accertamenti sull'episodio anche per comprendere se, al di là della gravità del caso, si tratti di atti di bullismo reiterati di cui il minorenne era già stato vittima.