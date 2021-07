Furti negli esercizi commerciali della provincia pontina: arrestati un uomo e una donna di Sermoneta

Entrambi erano già stati sottoposti alla misura dell'obbligo di dimora, ora non ritenuta più idonea dall'autorità giudiziaria

Due arresti sono stati eseguiti dai carabinieri nel territorio di Sermoneta, in esecuzione di una misura cautelare ai domiciliari emessa dal tribunale di Latina. Gli arresti hanno riguardato un uomo di 39 anni e una donna di 45 anni, entrambi del posto, ritenuti responsabile del reato di furto aggravato in concorso.

Entrambi sono stati infatti identificati come gli autori materiali di diversi furti commessi ai danni di esercizi commerciali della provincia pontina negli ultimi mesi. A loro carico era già stata disposta la misura dell'obbligo di dimora, ora sostituita con gli arresti domiciliari in quanto non ritenuta più idonea dall'autorità giudiziaria.