Emergenza Covid finita, il Consiglio comunale di Sermoneta torna a riunirsi in presenza

Dopo oltre un anno e mezzo di sedute in videoconferenza l'assise è stata convocata per lunedì e si svolgerà in aula consiliare

Torna a riunirsi in presenza il Consiglio comunale di Sermoneta, dopo oltre un anno e mezzo di riunioni in videoconferenza a causa dell’emergenza coronavirus.

Il presidente del Consiglio Antonio Di Lenola ha convocato la massima assise cittadina per lunedì 4 ottobre alle ore 10.30 presso il municipio di via della Valle in seduta ordinaria, per la trattazione di cinque punti all'ordine del giorno.

Dopo l'approvazione dei verbali della seduta precedente, si passerà alle comunicazioni del sindaco, due variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e infine l'approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2020.