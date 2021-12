Controlli notturni dei carabinieri, un arresto per detenzione di stupefacenti

E’ stata una nottata di controlli sul territorio quella coordinata dal reparto territoriale dei carabinieri di Aprilia. Nell’ambito di questa specifica attività i militari della stazione di Norma hanno fermato a Borgata Carrara nel comune di Sermoneta due giovani uno dei quali è stato trovato in possesso di hascisc, circostanza che ha fatto scattare una perquisizione nell’abitazione del ragazzo: qui sono stati rinvenuti altri 50 grammi di hascisc altre al materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. B.N., 31 anni, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio.