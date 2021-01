Furti in serie a Sermoneta, arrestato un 28enne. Recuperata parte della refurtiva

Un giovane di 28 anni è stato arrestato ieri, sabato 9 gennaio, dai carabinieri perché considerato responsabile di una serie di furti a Sermoneta. Dopo quanto ricostruito dai militari della locale Stazione nel corso delle indagini, il ragazzo è considerato responsabile di almeno cinque colpi che sono stati messi a segno nel centro lepino tra il 2019 e il 2020 in abitazioni, capannoni e locali tecnici.

Ingente il bottino realizato con i diversi furti; in quelle circostanze, infatti, il 28enne di origini romene si era impossessato di veicoli, materiale informatico, attrezzi da lavoro e gasolio; molta della refurtiva è stata recuperata dai carabinieri e riconsegnata ai proprietari; il giovane ladro destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Latina è stato invece arrestato per ricettazione e furto aggravato; per lui si sono aperte le porte del carcere.