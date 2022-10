Nove donatori dall'inizio del 2022: 26 organi hanno dato la vita ad adulti e bambini

Il Comune di Sermoneta ha celebrato la Giornata del Dono con un focus sulla donazione degli organi e tessuti in collaborazione con la Asl di Latina. La sindaca Giuseppina Giovannoli e la consigliera delegata alla sanità Sonia Pecorilli, promotrice dell’iniziativa, hanno riunito ieri, 4 ottobre, i rappresentanti di Aido – associazione italiana donazione organi, Avis, Fintred – federazione trapiantati e donatori di reni, insieme al direttore sanitario aziendale Sergio Parrocchia e alla coordinatrice trapianti della Asl Annarita Cacciotti, per fare il punto sulle donazioni di organi.

“La nostra provincia sta crescendo per numero di prelievi e donazioni - ha spiegato il direttore sanitario Parrocchia - La Asl ha fortemente voluto questo evento insieme al Comune di Sermoneta perché è fondamentale promuovere la pratica delle donazioni di tessuti e organi”.. In provincia di Latina nel 2022 ci sono stati 14 accertamenti di morte cerebrale con 9 donatori e 26 organi che hanno dato nuova vita ad altre persone, tra cui diversi bambini. “Non c’è un limite di età", ha aggiunto Annarita Cacciotti, che ha spiegato come funziona il prelievo di organi all’ospedale Goretti, il funzionamento delle liste di attesa e le procedure di accertamento di morte cerebrale. “Esprimere il consenso o il diniego attraverso la carta di identità, l’Aido o anche con una semplice dichiarazione scritta messa nel proprio portafogli - ha spiegato ancora - è un regalo che fate e che vi fate, senza delegare un familiare a prendere una decisione così importante”. Per Agnese Casini di Aido, “Tutti noi possiamo essere potenziali donatori, ma anche potenziali riceventi, per questo è importante essere consapevoli di un gesto fondamentale per la vita di tutti”.

“Come amministrazione promuoviamo la cultura del dono - ha poi concluso la sindaca Giovannoli - Siamo arrivati ad avere il 71,5 per cento dei consensi alla donazione da parte dei cittadini di Sermoneta che rinnovano la loro carta di identità, è importante continuare a sensibilizzare le nuove generazioni su questo tema, perché noi stessi possiamo essere testimonial dell’importanza del dono”. “Porteremo il tema nelle scuole – ha detto anche la consigliera Sonia Pecorilli – per avvicinare i nostri piccoli concittadini alla cultura del dono, un’esperienza che mi ha toccato in prima persona e in cui crediamo fermamente”. Nel corso dell'incontro la testimonianza di Shana Parisella, che nove anni fa perse il fratello in un incidente nel sud pontino: la famiglia ha espresso il consenso alla donazione degli organi e lo scorso marzo Shana ha rintracciato la ragazza che vive grazie al cuore del fratello. Alla famiglia Parisella l’amministrazione comunale ha donato una targa “per il nobile e altruistico gesto”.