Incendi intimidatori contro il sindaco di Sermoneta: condannato ex presidente della Pro Loco

E' stato condannato a 4 anni e quatro mesi di carcere, pena addirittura superiore a quella richiesta dall'accusa, Giuseppe Gentile, ex presidente della Pro Loco di Sermoneta considerato il mandante di alcuni incendi in serie ai danni delle auto del sindaco Giuseppina Giovannoli e del suo vice Maria Marcelli.

L'uomo era stato arrestato a settembre 2020 insieme a Emanuel Poli e Giovanni Bernardi, lui quela mandante, gli altri due quali esecutori materiali degli atti intimidatori alla cui origine c'erano alcune ambizioni personali che l'amministrazione comunale aveva in qualche modo ostacolato. L'uomo, che mirava all’organizzazione di fiere ed eventi a Sermoneta, voleva vendicarsi dell’amministrazione che lo aveva estromesso dalla gestione della Fiera di San Michele. la più importante, e di questo incolpava il prio cittadino. E sempre l'amministrazione ai suoi occhi era colpevole di avere disposto la rimozione delle impalcature di un cantiere per la ristrutturazione di un immobile in pieno centro storico che il presidente della Proloco voleva trasformare in un bed & breakfast. Ecco dunue che utilizzando Poli e Bernardi ha messo in atto un piano per intimidire sindaco e vice sindaco con l'obiettivo dicostringerle alle dimissioni: tre attentati incendiari atto tra febbraio e maggio 2020 l'ultimo dei quali ha completamente distrutto l'auto della Giovannoli parcheggiata vicino casa. Mentre Poli è stato condannato in secondo grado a 2 anni e quattro mesi e Bernardi ha scelto il rito ordinario e il processo è ancora in corso, Gentile ha scelto il rito abbreviato.

Nel processo si sono costituiti parte civile il sindaco Giuseppina Giovannoli in proprio, rappresentata dall’avvocato Alessandro Mariani, e il Comune di Sermoneta con l’avvocato Massimiliano Loi.

il pubblico ministero Martina Taglione aveva sollecitato una condanna a tre anni e mezzo di reclusione considerato lo sconto di un terzo mentre la difesa, rappresentata dall'avvocato Luca Giudetti, ha sottolineato come non ci siano prove concrete per supportare l'ipotesi che Gentile sia stato il mandante e ha contestato anche l'interpretazione di alcune frasi ricavate dalle intercettazioni telefoniche. Ma il verdetto è andato oltre le richieste dell'accusa: il giudice Trapuzzano ha infatti condannato Gentile a 4 anni e quattro mesi di carcere oltre all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e al pagamento delle spese legali. Il risarcimento del danno sarà invece quantificato in sede civile.