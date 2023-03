Tragedia alla Recoma, Daniel e Vadym morti nell'esplosione. L'area dell'incidente sotto sequestro

Un boato terribile avvertito anche a notevole distanza ha fatto accorrere i colleghi. Ma Daniel Martini e Vadym Kachuryn, 34 anni il primo 35 il secondo, erano già stesi a terra, investiti dalla violenta esplosione della bombola che stavano maneggiando. Accanto a loro, ferito, un 24enne della Guinea, salvo per miracolo ed elitrasportato all'ospedale Goretti di Latina.

E' il bilancio di un'altra tragedia sul lavoro avvenuta ieri, 17 marzo, alla Recoma di Sermoneta, in via della Meccanica, che si occupa di forniture di gas e servizi di trasporti, collaudo e manutenzione. Daniel Martini, residente a Norma, appassionato di moto, lavorava da molto tempo in azienda, mentre la seconda vittima, l'operaio Vadym Kachuryn, di origine ucraina e residente a Latina, era entrato da poco più di un mese e qui è morto nel giorno del suo 25° compleanno.

Secondo la ricostruzione, intorno alle 14,30, in uno dei reparti dell'azienda, Daniel e Vadym stavano operando su una bombola di ossigeno medicale, impegnati in particolare nelle operazioni di verifica del gruppo valvolare di una bombola da 5 litri. Ma quella bombola è improvvisamente esplosa e la tremenda deflagrazione ha travolot e ucciso i due operai ferendone un terzo. Ora si dovrà comprendere cosa sia andato storto. Cosa, nelle fasi dell'operazione che evidentemente i due uomini erano abituati a compiere, non abbia funzionato.

L'incidente ha richiamato immediatamente sul posto i soccorsi del 118, le squadre di viigli del fuoco del comando provinciale, i carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia e poi il sostituto procuratore Giuseppe Bontempo, il medico legale Cristina Setacci. L'area è stata transennata e sottoposta a sequestro, inaccessibile anche per i parenti delle vittime. Sui corpi dei due uomini verrà con ogni probabilità eseguito un esame autoptico. Mentre la procura ha aperto un'inchiesta su questa ennesima tragedia, avvenuta a 24 ore dalla morte, nell'azienda di famiglia, del giovane Francesco Mansutti.