Omicidio di Sermoneta, il 35enne nega ma resta in carcere

Resta in carcere David Ojo, il 35enne di nazionalità nigeriana arrestato per l'omicidio di un connazionale avvenuto nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 novembre all'interno di un casolare isolato in una zona di campagna di Sermoneta. Il giovane, assistito dall'avvocato Ugo Bianchetti, è comparso questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario per l'udienza di convalida. Joj ha risposto alle domande del magistrato e ha confermato che all'interno dell'immobile in via Dormigliosa si era svolta una festa ma ha negato di avere ucciso il connazionale. La vittima è stata rinvenuta a terra in una pozza di sangue con una ferita lacero contusa all'altezza del collo compatibile, secondo i primi accertamenti, con un colpo inferto con un collo di bottiglia si era tenuta una festa.

A conclusione dell'udienza il giudice ha convalidato il fermo e disposto per il 35enne la custodia cautelare in carcere.