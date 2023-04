Fuggono senza pagare il conto del ristorante e investono con l'auto una cameriera

Avevano consumato un pranzo in un ristorante di Sermoneta, poi erano usciti di fretta senza pagare il conto e per guadagnare la fuga in auto non avevano esitato a investire una dipendente. L'episodio risale allo scorso 22 ottobre e i carabinieri della stazione del paese erano intervenuti subito dopo essere stati allertati dal personale, senza tuttavia riuscire a bloccare i due clienti fuggitivi.

Qualcuno aveva però annotato le targhe dell'auto e dai successivi accertamenti era risultato che il veicolo era stato oggetto di un furto consumato quello stesso giorno nel capoluogo pontino. La stessa auto, nel corso delle ricerche, era stata notata a Latina e a guidarla era una donna.

Le ulteriori indagini tecniche condotte dai militari hanno poi consentito di individuare le due donne, rispettivamente di 42 e 47 anni, considerate responsabili non solo di non aver pagato il conto al ristorante e di aver investito la dipendente nella fuga ma anche di aver falsamente denunciare il furto dell'auto .Entrambe sono state denunciate in stato di libertà.