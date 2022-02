Maltrattata dal marito, già denunciato nel 2016: l'uomo allontanato dalla casa familiare

Un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Sermoneta a carico di un uomo del luogo di 40 anni, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti nei confronti della moglie. La misura è stata emessa dal tribunale del Riesame di Roma in accoglimento di un ricorso in Appello presentato dalla procura di Latina.

La vittima aveva già presentato una denuncia nei confronti del marito nel 2016, per la quale è ancora pendente un giudizio di primo grado. Ma gli episodi di maltrattamento non sono cessato e hanno costretto la donna a denunciare di nuovo il consorte. Nonostante i presupposti però il giudice del tribunale di Latina ha ritenuto di non accogliere la richiesta dell'allontanamento dalla casa familiare, tanto che la Procura ha fatto ricorso al tribunale del Riesame di Roma ottenendo così un pieno accoglimento a tutela delle parti offese.