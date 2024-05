Accoltella la moglie e poi si ferisce con la stessa arma: l'uomo è morto in ospedale

E' deceduto in ospedale il pensionato arrestato nei giorni scorsi per aver tentato di uccidere la moglie accoltellandola. L'uomo, Franco Mari, era in stato di arresto e piantonato in un nosocomio romano. Questa mattina avrebbe dovuto tenersi l'udienza di convalida e l'interrogatorio davanti al gip per le indagini preliminari Giuseppe Molfese, ma il magistrato ha preso atto del decesso dell'uomo e ha annullato l'interrogatorio.

Il dramma familiare si è consumato venerdì scorso in un'abitazione di Sermoneta. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, al culmine di un litigio, l'uomo ha afferrato un coltello e si è scagliato contro la moglie ferendola gravemente con diversi fendenti sul torace e sulla testa. Poi, credendola morta, ha rivolto l'arma contro se stesso procurandosi ferite in diversi parti del corpo e ai polsi.

All'arrivo dei soccorsi, entrambi sono apparsi in condizioni gravissime e sono stati trasferiti in due ospedali della Capitale a bordo di due eliambulanze. Le condizioni dell'anziano si sono poi ulteriormente aggravate fino al decesso.