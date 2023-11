Ritrovato in un casolare isolato il cadavere di un uomo: il secondo omicidio in poche ore

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto all'interno di un casolare isolato in una zona di campagna di Sermoneta. Si tratta di un omicidio, il secondo avvenuto nella giornata di oggi, lunedì 13 novembre, oltre a quello consumato in località Bella Farnia, a Sabaudia, dove ha perso la vita un cittadino indiano. I carabinieri della stazione di Sermoneta, insieme ai colleghi della sezione operativa del reparto territoriale dell'Arma di Aprilia, sono intervenuti in via Dormigliosa insieme al personale sanitario del 118 che però non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Le indagini sono tuttora in corso. La vittima è un cittadino nigeriano di circa 31 anni, attualmente disoccupato ma con regolare permesso di soggiorno. L'uomo abitava, insieme ad altri connazionali, nella casa in via Dormigliosa dove è stato trovato senza vita. Presentava una ferita lacero contusa all'altezza del collo, compatibile, stando a una prima analisi, da un colpo inferto con un collo di bottiglia. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'omicidio si inquadrerebbe in un litigio maturato nel corso di una festa in casa la sera prima. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire nel dettaglio la dinamica e identificare il responsabile, ma i primi sospetti ricadono proprio all'interno delle mura domestiche o fra chi frequentava abitualmente l'abitazione.

Articolo aggiornato alle 16