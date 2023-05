Ex Mistral: rigenerazione urbana più vicina per il sito industriale abbandonato

Sempre più vicina la rigenerazione urbana dell'ex Mistral di Sermoneta, la fabbrica dismessa che si trova nella borgata di Pontenuovo e che rappresenta una ferita aperta per il territorio. L’amministrazione comunale e la proprietà stanno lavorando da due anni per concludere il complesso procedimento burocratico previsto dalla normativa e avviato nel 2020, che rappresenta uno degli esempi più innovativi di “Rigenerazione urbana”, che porterà alla realizzazione di un parco, servizi, parcheggi, una pista ciclabile, un edificio polifunzionale a disposizione della comunità, oltre a un edificio pubblico che potrà essere destinata ad auditorium comunale.

Si tratta di procedimenti lunghi che coinvolgono numerosi enti, ma che sono finalmente alle battute conclusive. Il Comune è in attesa che la Regione, che ha già acquisito tutti i pareri obbligatori da parte di tutti gli enti coinvolti, comunichi il nulla osta per l’adozione definitiva da parte del Consiglio comunale del programma integrato. A quel punto il privato presenterà il piano di bonifica del sito, che prevede la demolizione di tutti i fabbricati e la bonifica vera e propria di eventuali inquinanti, poi avverrà la cessione di oltre la metà del sito al patrimonio comunale e la realizzazione delle opere di interesse pubblico quali strade, pista ciclabile e parcheggi. Il progetto della ex Mistral rappresenta una opportunità di riqualificazione di un'ex area industriale abbandonata dagli anni Novanta che si trova all'ingresso della città, in un centro urbano, con l'obiettivo di restituirla alla comunità con servizi e infrastrutture a integrazione di quelle esistenti, sfruttando le opportunità della legge regionale mettendo a sistema l’interesse pubblico e quello privato per una città sempre più a misura d'uomo.

L’ultimo fatto di cronaca avvenuto a Latina, nella ex sede della Slm fallita, ha riacceso, del resto, i fari su una situazione indubbiamente critica, cavalcata da qualche oppositore in maniera sconsiderata e strumentalizzando una vicenda terribile, sulla quale invece vogliamo esprimere un plauso alle forze dell’ordine per la positiva conclusione del caso e per tenere sotto controllo quel sito da eventuali occupazioni abusive, e la piena solidarietà alle famiglie dei ragazzi coinvolti.

"Finalmente l’ex Mistral sta per essere restituita alla comunità -si legge in una nota del Comune - sanando una ferita che da troppo tempo attende di essere guarita, con un progetto di riqualificazione urbana che interesserà l’intera area di Sermoneta. A Sermoneta non esiste solamente la ex Mistral: ci sono altri siti dismessi di proprietà privata sulle quali l’attenzione dell’amministrazione è sempre alta, con continue sollecitazioni a proprietari o curatori fallimentari per la pulizia e messa in sicurezza dei siti".