Uomo scompare da casa a Roma, la moglie teme il suicidio: trovato e salvato dai carabinieri a Sermoneta

Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 13 giugno, una donna si è presentata a una stazione dei carabinieri di Roma denunciando l'allontanamento da casa del marito e l'ipotesi che l'uomo volesse togliersi la vita.

Le ricerche sono state attivate immediatamente ma sono risltati vani i tentativi di rintracciare l'uomo attraverso il suo smartphone. Essendosi allontanato a bordo di un'auto noleggiata, è stato immediatamente monitorato il localizzatore satellitare installato sul veicolo dalla società di noleggio a lungo termine, ottenendo la posizione localizzata nel comune di Sermoneta.

Il perrsonale della stazione del paese dunque, coadiuvato dai militari di Latina Scalo, è riuscito in pochi minuti a rintracciare il veicolo nei pressi del centro storico, trovando l'uomo alla guida in stato confusionale e riuscendo ad impedirgli di assumere altri farmaci oltre quelli già ingeriti e a richiedere l'intervento di personale del 118. L'ambulanza ha quindi condotto l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale Goretti di Latina dove si trova ricoverato in codice rosso ma non in pericolo di vita.